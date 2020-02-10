2020/02/10 | 09:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة، الاثنين، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة في منطقتي البو مرعي وعرب البو حبيب شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء ٣١٣ وبمشاركة الحركات والاستخبارات وفوج الطوارى نفذت عملية التفتيش في منطقتي البو مرعي وعرب البو حبيب شرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة قاطع عمليات سامراء تنفذ عملية دهم وتفتيش في منطقتي البو مرعي وعرب البو حبيب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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