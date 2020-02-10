الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها به لمنح السلف والقروض

2020/02/10 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر مصرف الرافدين من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض .وقال بيان للمصرف، تلقته، العهد نيوز، ان “هناك جهات تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين او شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج واكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض “.واشار الى […]

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