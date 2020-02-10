بسبب كورونا.. المنتخب العراقي ينتظر قرار تأجيل مواجهة هونغ كونغ

2020/02/10 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد المدير الإداري لمنتخب العراق بكرة القدم باسل كوركيس، الأحد، أن الاتحاد العراقي ينتظر قراراً من الاتحاد الآسيوي بشأن مواجهة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة، بعد دخول الأخيرة في حالة طوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال كوركيس في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، “نتابع بدقة ما يحدث هناك من تداعيات تطورات […]

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