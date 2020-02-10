طقس العراق.. ثلوج في بعض المناطق ومتنبئ جوي يطلق تحذيرًا للمواطنين

2020/02/10 | 09:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الاثنين، خارطة توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، داعياً الى الانتباه من الطرق الخارجية اثناء قيادة السيارات بسبب ’’التجمد’’ الذي يرافق انخفاض درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.وتوقع عطية، في منشور لع على صفحته في ’’فيسبوك’’، بأن “تتعمق الكتلة الهوائية الباردة […]

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