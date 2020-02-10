برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد بفوز مثير على بيتيس

2020/02/10 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق برشلونة، الانتصار بنتيجة ثلاثة اهداف لهدفين خلال مواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.وسجل لبرشلونة فرينكي دي يونج وبوسكيتس ولينجليت في الدقائق 9، و(45+4)، و72، بينما سجل لريال بيتيس كانايس من ركلة جزاء في الدقيقة 6، ونبيل فقير في الدقيقة 26.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في

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