تعديلات جديدة على قانون التقاعد العراقي

2020/02/10 | 09:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، اليوم الإثنين، أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة للتباحث في المعوقات التي يواجهها تعديل قانون التقاعد العام.وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن “هناك العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ومنها ما يخص أسر وأرامل المتوفين منهم، من الذين لم […]

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