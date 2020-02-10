2020/02/10 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن مباشرة كوادرها في بلدية الاعظمية بصيانة أربعة تخسفات حصلت على انابيب تصريف مياه المجاري والأمطار ضمن المحلات ( 316 ، 303 ، 308 ) وبأقطار تتراوح بين ( 60 ، 40 ، 25 ) سم للأنبوب وبعمق يصل الى 4 أمتار تحت الارض والتي ستعمل حال إنجازها على تسريع وإعطاء انسيابية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: المباشرة بصيانة أربعة تخسفات شمال العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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