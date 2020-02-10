الشباب والرياضة تدعو لمؤازرة ليوث الرافدين في البطولة العربية

2020/02/10 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهابت وزارة الشباب والرياضة بوسائل الإعلام المختلفة والجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف بقوة مع منتخب شباب العراق في البطولة العربية التي تضيفها المملكة العربية السعودية.

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