ًالرافدين: قروضنا تمنح عن طريف فروعنا حصرا

2020/02/10 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، أن التقديم على السلف يتم عن طريق فروعه حصراً المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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