نائب: الكتل السياسية مصممة على خروج القوات الأجنبية من البلاد

2020/02/10 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد عضو مجلس النواب سلام الشمري ان اغلب الكتل السياسية مصممة على موقفها المعلن المؤكد بقرار برلماني بضرورة خروج القوات الاجنبية وخاصة الامريكية من البلاد.وقال في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قرار البرلمان ملزم لرئيس الحكومة المكلف وعليه ان يقدم ان اراد ثقة ممثلي الشعب على حكومته الخطوات […]

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