محتجون ينفذون عملا بطوليا بمنع سرقة مركز طبي ويقبضون على المنفذين جنوبي العراق

2020/02/10 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين ان محتجين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق نفذوا عملا بطوليا بمنع متعاطين للكحول من سرقة مركز طبي.

و وقعت الحادثة في وقت متاخر من مساء امس الاحد اذ حاول اشخاص مخمورين من اقتحام المركز الطبي بعد كسر الزجاج والباب في منطقة الحبوبي في الناصرية.

وقال المصدر المحلي لشفق نيوز، ان المتظاهرين قاموا بالقاء القبض على اولئك الاشخاص وتسليمهم الى مكافحة الاجرام .

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