2020/02/10 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دوره الاستثنائي بشخصية “الجوكر”، فاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل، في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، مساء امس الأحد.وتعد هذه أول مرة يفوز فيها خواكين فينيكس (45 عاما) بجائزة أوسكار للتمثيل، وسبق ترشيحه للجائزة 3 مرات في السابق.وجسد فينيكس دور الجوكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجوكر يحصل على الأوسكار مرة أخرى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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