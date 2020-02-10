الشرطة الأمريكية تعتقل رجلاً مُسلَّحاً بسكّين أمام البيت الأبيض بعد أن هدّد باغتيال ترامب

2020/02/10 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الشرطة الأمريكية ، اليوم الأحد، أنها أوقفت رجلا مسلحا بسكين خارج البيت الأبيض، بعد أن هدد بـ “اغتيال” الرئيس دونالد ترامب.وأوضحت الشرطة أنها أوقفت روجر هيدجبيث 25/ عاما/ […]

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