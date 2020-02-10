شاهد.. نانسي عجرم “تسقط أرضا” على المسرح

2020/02/10 | 09:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عمدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إلى التظاهر أنها سقطت أرضا على خشبة المسرح، على سبيل المزاح، مع طفل متسابق في برنامج المسابقات الغنائية للأطفال “ذا فويس كيدز”.وطالبت نانسي من المتسابق الطفل، هشام، أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت نحو خشبة المسرح وبدأ اللعب، إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر […]

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