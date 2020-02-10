اليوم.. الشرطة يبدأ مشواره بدوري أبطال آسيا أمام استقلال في أربيل

2020/02/10 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

يستضيف نادي الشرطة، الاثنين (10 شباط 2020)، فريق الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب فرانسو حريري.

اللقاء سيقام عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد ان كان مقرر له في الساعة السابعة وتم التغيير بطلب من ادارة نادي الشرطة بسبب الظروف الجوية في اقليم كردستان، والتي قد تصل درجة الحرارة الى تحت الصفر اثناء اللقاء.

المباراة ستنقل على شبكة (بي ان سبورت) وعلى القناة HD2 وبتعليق خالد الغول، وبقيادة طاقم تحكيم اردني.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً الوحدة الإماراتي مع ضيفه الأهلي السعودي على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.

ويشارك الشرطة في البطولة بعدما توج بلقب الدوري العراقي الموسم الماضي، وسيخوض مبارياته في البطولة هذا العام في أربيل، بعد ان كان ملعبه المقرر كربلاء.

وعزز الفريق العراقي صفوفه قبل انطلاق البطولة القارية من خلال التعاقد مع المهاجم الكولومبي دييغو كالديرون القادم من نادي الفيصلي السعودي، ولاعب الوسط الأوغندي انتوني ماويجي من نادي العربي الكويتي.

في المقابل شهدت صفوف الشرطة رحيل الثنائي أمجد عطوان المنتقل إلى الكويت الكويني وشيركو كريم الذي انضم إلى نادي أربيل، وصفاء هادي مجهول المصير بحسب تأكيدات نادي الشرطة في انقطاع هذا اللاعب من دون عقد اشعار او عقد رسمي.

من جهته يطمح الاستقلال في تعويض خروجه من دور المجموعات العام الماضي بعدما حصل على المركز الثالث في مجموعته خلف الهلال والدحيل.

وحجز الاستقلال بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما لعب مباراتين في الدور التمهيدي حيث تغلب على الكويت الكويتي 3-0 وعلى الريان القطري 5-0، وبرز في صفوف الفريق المهاجم شيخ دياباتي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين 17 شباط، حيث يلتقي الشرطة مع الوحدة في أربيل، والأهلي مع الاستقلال في الكويت، وان أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

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البداية كانت

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و

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