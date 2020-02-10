2020/02/10 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الديوانية

شهدت محافظة الديوانية، الاثنين (10 شباط 2020)، انتظاما في الدوام الرسمي بالدوائر الحكومية لليو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عودة الدوائر الحكومية في الديوانية إلى الدوام لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عودة الدوائر الحكومية في الديوانية إلى الدوام لليوم الثاني على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).