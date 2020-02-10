حصيلة فيروس كورونا تتجاوز 900 وفاة و40 ألف مصاب

2020/02/10 | 09:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوباء أصاب حتى اليوم 40 ألفاً و171 شخصاً في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو)

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