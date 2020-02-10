2020/02/10 | 09:59 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا على متن السفينة اليابانية إلى 130 شخصا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا على متن السفينة اليابانية إلى 130 شخصا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا على متن السفينة اليابانية إلى 130 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).