مشكلة في البنوك الألمانية.. تكّدس مليارات الدولارات وعدم وجود أماكن لخزن الأموال

2020/02/10 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت صحيفة “لي زيكو” الفرنسية، إن البنوك الألمانية تعاني اليوم، مما يعرف بـ”مشكلة الغني”، مشيرة إلى أنها تبحث عن حل لجبال النقود المتراكمة لديها.وأفادت الصحيفة بأن بيانات البنك المركزي الألماني، أظهرت أنها تملك 43.4 مليار يورو (47.6 مليار دولار) نقدا، بحيث لم تعد لديها مساحة كافية لتخزين كل هذه الأموال، ولا […]

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