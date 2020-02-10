التخطيط: ميناء الفاو الكبير سينجز بـ3 سنوات

2020/02/10 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير التخطيط، نوري الدليمي، ضرورة توفير كافة الظروف اللازمة لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، مشيرا الى أن المشروع سينتهي العمل به في غضون ثلاث سنوات.

وقال الدليمي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، على هامش تفقده مراحل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير إن "المشروع يعتبر من أبرز أولويات الوزارة لما يثمله من أهمية اقتصادية للعراق، وتحريكه للعديد من القطاعات وتوفير مئات الآلاف من الفرص للفئات القادرة على العمل بمختلف تخصصاتها"، مبينا أن "ما تم انجازه خلال العام 2019 يعادل كل ما تم العمل عليه للمدة من 2011 ولغاية 2018".

وأضاف أن "مراحل المشروع ستنجز بذات السرعة التي شهدها العام الماضي"، مؤكداً "تضمنه العديد من المفاصل المهمة، من بينها مشروع نفق قناة خور الزبير الذي سيكون نقطة وصل بثلاث ممرات ما بين ميناء الفاو والطرق السريعة التي تربط البصرة بالدول المجاورة، وربط سككي بين الميناء ومركز المحافظة، بالإضافة إلى 5 أرصفة مختلفة".

وأشار الدليمي الى أن "مدة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير بجميع مكوناته ستكون ثلاث سنوات، سيتم تمويلها من خلال تخصيصات الموازنة السنوية، بالإضافة إلى شمول المشروع بمخرجات الاتفاق العراقي – الصيني".

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