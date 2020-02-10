وزير التخطيط يعد البصرة بتطور هام في 2020

2020/02/10 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة توقع وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الاثنين، ان يشهد عام 2020 في محافظة البصرة شكلاً آخر من الخدمات بعد ان تستكمل المشاريع التي هي قيد الإنشاء.وقال الدليمي، إن “محافظة البصرة عملت بالتنسيق مع الوزارة خلال 2019 الماضي من اجل معالجة الكثير من المشاريع المتلكئة، وقد تم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتلك […]

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