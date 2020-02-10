2020/02/10 | 10:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض صهر محافظ ديالى السابق لمحاولة اغتيال بأطراف بعقوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 10:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض صهر محافظ ديالى السابق لمحاولة اغتيال بأطراف بعقوبة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض صهر محافظ ديالى السابق لمحاولة اغتيال بأطراف بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).