سائرون: منح الثقة لحكومة علاوي يعتمد اساسا على تنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية

2020/02/10 | 10:01 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، ان اغلب الكتل السياسية مصممة على موقفها المعل...

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