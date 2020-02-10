المتظاهرون يقطعون ثلاثة جسور في الناصرية

2020/02/10 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار قطع المتظاهرون في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، ثلاثة جسور وتقاطع واحد وسط المدينة.وقال مراسل "كلكامش برس"، إن المتظاهرين في مدينة الناصرية قطعوا صباح اليوم جسر النصر والحضارات، إضافة إلى جسر الزيتون وتقاطع البهو، تعبيرا عن رفضهم ترشيح علاوي وللمطالبة بتحقيق المطالب الرئيسية التي اعلنوها في أكثر من مناسبة.

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