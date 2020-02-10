2020/02/10 | 10:01 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاروق مصطفى رسول يساعد 300 عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 10:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاروق مصطفى رسول يساعد 300 عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاروق مصطفى رسول يساعد 300 عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).