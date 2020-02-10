مصرف الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها بالمصرف لمنح السلف والقروض

2020/02/10 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصرف الرافدين، الاثنين، من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، ان “هناك أشخاص تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين او وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج وإكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض”.وأضاف البيان،

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