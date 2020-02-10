التحشيش الفكري ودوره في خلط الأوراق وصناعة الذيول !

2020/02/10 | 10:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الحاج بداية لنتفق،أن”كنا “لا تصنع أمة،وإنما كنا وعدنا هي التي تفعل ذلك ولاشك ،فعندما نردد كالببغاء عبارة كنا وكنا وكنا فهذا دليل قاطع على أننا اليوم غيرنا بالأمس وأننا […]

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