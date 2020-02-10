2020/02/10 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، عن الشروعِ باعمارِ اكبر واقدم كنيسة في ايمن الموصل بعد تدمير اكبر اجزائها من قبل “ داعش” في ايمن الموصل.وقال الجبوري في بيان وتلقته وكالة صدى، إن”الفرق الهندسية في بلدية نينوى شرعت بعملية الاعمار وبالتعاون مع شركتي الطيب والعطاء الهندسية اللتين ستشاركان باعمار هذة الكنيسة الكبيرة (قصر المطران)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء باعمار أكبر واقدم كنيسة في أيمن الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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