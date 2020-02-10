الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شرق سامراء

2020/02/10 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة في منطقتي البو مرعي وعرب البو حبيب شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قوة من اللواء ٣١٣ وبمشاركة الحركات والاستخبارات وفوج الطوارى نفذت عملية التفتيش في منطقتي البو مرعي […]

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