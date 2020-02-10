2020/02/10 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مجلة Middle East Architect الشهرية، ومقرها دبي في الإمارات، عن قائمة المهندسين/ات المعماريين الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2019.ومن بين الـ 50 كان مهندسان عراقيان هما محمد الأعسم وعمار الأعسم، والمهندسة العراقية ريا العاني، والأول يدخل القائمة للعام الثاني على التوالي.محمد الأعسم أسس المعماري محمد الأعسم شركة الهندسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة عراقيين ضمن 50 معماريًا الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة عراقيين ضمن 50 معماريًا الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).