2020/02/10 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن إنجاز 40% من أعمال تأهيل معمل المستلزمات المدرسية في التاجي التابع لها من قبل الشركة المستثمرة للمعمل.وقال مدير عام الشركة عقيل عبد الزهرة في بيان وتلتقه وكالة صدى، إنه “تم البدء بتأهيل وتشغيل الخطوط الإنتاجية في المعمل كخط كبس مخلفات الورق وتحويلها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة البـدء بكبـس مخلفات الورق وإنتاج أطباق البيض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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