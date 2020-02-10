نائب لـ”العهد نيوز”: أمريكا تعمل على إعادة إحياء داعش بمحافظة نينوى

2020/02/10 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، عن وجود تحركات أمريكية داعشية داخل محافظة نينوى لإحياء الإرهاب من جديد، لافتاً إلى أن هناك جهات سياسية فاسدة تدفع باتجاه تنشيط الخلايا النائمة داخل المحافظة.وقال الموسوي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين إن “جهات سياسية لديها ارتباط وثيق بين الجماعات الإرهابية وأمريكا […]

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