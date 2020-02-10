الطقس.. انخفاض حاد في درجات الحرارة تستمر ليوم غد الثلاثاء

2020/02/10 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تشهد البلاد انخفاضاً قياسياً في درجات الحرارة، الإثنين، وسط توقعات بطقس أشد برودة خلال الساعات القليلة القادمة.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، إن “أجواء البلاد ستشهد المزيد من انخفاض درجات الحرارة هذه الليلة ونهار غد الثلاثاء”.وأضاف أن “مدينة كربلاء والعاصمة بغداد وبعض مدن الفرات الأوسط […]

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