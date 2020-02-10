الشرطة الامريكية تدخل حالة الانذار بعد تهديد ترامب بالاغتيال

2020/02/10 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الأميركية، امس الأحد، رجلا اطلق تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترمب، خلال تواجده خارج البيت الأبيض، حسبما أفادت به الشرطة.وذكرت إدارة شرطة العاصمة في بيان، أن “روجر هيدغبث (25 عاما) اعتقل بعد ظهر السبت، بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي للرئيس”.وبحسب تقرير للشرطة، فان “هيدغبيث” اقترب من ضابط في الخدمة السرية كان

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