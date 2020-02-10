عملية تفتيش بمنطقين في سامراء

2020/02/10 | 10:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء،اليوم الاثنين، عملية دهم وتفتيش واسعة في منطقتي البو مرعي وعرب البو حبيب شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية.

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