2020/02/10 | 10:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني: 9 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية عام 2019 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 10:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني: 9 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية عام 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني: 9 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية عام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).