الثلوج تغلق طريقا رئيسيا بين اربيل ودهوك

2020/02/10 | 10:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسببت كثافة الثلوج المتساقة جراء موجة برد تتعرض لها اقليم كوردستان باغلاق طريق اربيل دهوك.

وذكرت قناة "كوردستان 24" الفضائية اليوم الاثنين انه جراء تساقط الثلوج والانخفاض الحاد في درجات الحرارة أُغلق طريق اربيل دهوك في باعدري.

ان فرق البلدية تبذل جهودها في ازالة الثلوج واعادة فتح الطرق.

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