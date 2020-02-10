بينها كوردستان .. قرابة 9 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية في عام

2020/02/10 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية يوم الاثنين عن احصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية العاملة في البلاد خلال عام 2019 الماضي ، حيث بلغ مجموع المسافرين المغادرين والقادمين الى المطارات العراقية (8,728,512 )مسافر وبعدد رحلات بلغت (100288) رحلة هابطة ومغادرة .

وقالت السلطة في بيان ان هذه الإحصائية التي اصدرتها شعبة احصاء الحركة الجوية لقسم التخطيط والمتابعة في السلطة والتي شهدت زيادة واضحة في معدل المسافرين والرحلات الى المطارات العراقية (بغداد ،البصرة ، النجف ،اربيل ، السليمانية ) والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من قبل المعنين في تلك المطارات مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لشركات الطيران العاملة في تلك المطارات بهدف تعزيز واقع العمل لخدمة المسافرين الكرام ،

واوضحت أن العدد الكلي للمسافرين المتنقلين القادمين والمغادرين عبر مطار بغداد الدولي بلغ 3797413 مسافر برحلات بلغت 37265 رحلة ، كما بلغ مجموع المسافرين الى مطار البصرة الدولي 984985 مسافر وبلغ مجموع الرحلات فيه 10106رحلة

وتابعت السلطة المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين الى مطار النجف الاشرف 2579355 مسافر ومجموع الرحلات فيه بلغت 22123 رحلة، وايضا كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار اربيل الدولي 891840 مسافر وبرحلات بلغت23294 ، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه 474919 مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت 7500 رحلة .

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