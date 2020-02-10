2020/02/10 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي، الاثنين، بيانا مهما لذوي الشهداء والذين يقع تأريخ استشهاد أبنائهم من انطلاق الفتوى المباركة في عام 2014 وحتى 24/8/2016 ، فيما يلي نص البيان.بيان … إلى ذوي شهداء الحشد الشعبي من محافظة بغداد، والذين يقع تأريخ استشهاد أبنائهم من انطلاق الفتوى المباركة في عام 2014 حتى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد تدعو ذوي الشهداء الى مراجعتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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