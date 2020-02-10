من هم المخرجون الأكثر ترشحاً لجائزة الأوسكار لأفضل إخراج؟

2020/02/10 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تُعد جائزة الأوسكار لأفضل إخراج Best Achievement in Directing واحدة من أبرز وأهم فئات جوائز الأوسكار والتي تحظى سنوياً بحالة كبيرة من الترقب لا تقل عن ترقب الإعلان عن جائزة أفضل فيلم، في حفل الأوسكار الأول عام 1929 كانت تلك الجائزة تنقسم إلى فئتين هما “أفضل إخراج درامي” و”أفضل إخراج كوميدي” ولكن […]

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