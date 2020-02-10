الملكة إليزابيث تستدعي الامير هاري وميغان الى لندن

2020/02/10 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الملكة إليزابيث الثانية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لتأدية خدمة الكومنولث في دير وستمنستر في 9 مارس/آذار، بالرغم من انهما قد تنحيا عن واجباتهما الملكية.ووفقاً لمجلة “هالو” الأمريكية، فإن الاجتماع المقبل للأمير هاري وزوجته مع العائلة الملكية سيكون الأخير , قبل أن يعود الثنائي لعيش حياتهما المستقلة في كندا.وأشارت المجلة إلى أن

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