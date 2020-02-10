بالصور : ردود فعل سعودية قاسية على

2020/02/10 | 10:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بدل أن تأتي ردود الفعل الغاضبة من تل أبيب وواشنطن، جاء "الضجيج" هذه المرة على حد وصف أحدهم من بلاد الحرمين احتجاجا على رمي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وثائق الخطة الأميركية للسلام في سلة المهملات.

تفاعل كثير من المغردين العرب مع فعل الغانم ...

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