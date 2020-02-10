المالية النيابية: موازنة عام 2020 قد تُحسم خلال شهر نيسان

2020/02/10 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو أن تحسم موازنة العام الحالي 2020 ويتم تمريرها خلال نيسان المقبل وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة.وقال قدو في حديث صحفي، تابعته “العهد نيوز”، اليوم الاثنين، ان “اللجنة المالية النيابية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة من اجل اعادة صياغة مشروع قانون الموازنة العامة وفق اوليات […]

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