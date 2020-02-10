الصيادي لـ”العهد نيوز”: الضغط الشعبي الحل الوحيد لإخراج التواجد الأمريكي من العراق

2020/02/10 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق جدد النائب المستقل كاظم الصيادي، دعوته إلى مواصلة الضغط الشعبي والمظاهرات في الشارع لدفع القوى السياسية الى الرضوخ للارادة الشعبية حتى تحقيق كامل المطالب إلى اخراج القوات الأمريكية من البلاد.وقال الصيادي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين إن “الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على العراق تخدم ما وصفه بمشروع عدائي”.[…]

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