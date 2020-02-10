المنافذ الحدودية تعلن عن احصائية المخالفات لشهر كانون الثاني الماضي

2020/02/10 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...اعلنت هيئة المنافذ الحدودية الاثنين عن احصائية المخالفات لشهر كانون الثاني الماضي فيما اشارت الى انها تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ.

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