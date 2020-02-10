مستشاراقتصادي : انفقنا 222 مليار دولار على البنى التحتية خلال 9 سنوات دون جدوى

2020/02/10 | 10:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الاثنين، عن انفاق أكثر من 222 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال تسع سنوات دون تحقيق شيء جدي نافع.

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