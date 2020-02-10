الصحة العالمية تعلن إصابة أشخاص بـ ’’كورونا الجديد’’ لم يسافروا إلى الصين

2020/02/10 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة على "تويتر"،: "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار (2019nCoV) (فيروس كورونا الجديد) بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى الصين".

وأضاف أن "اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى.



باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي".

وعلى الرغم من أن وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حد ما، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع.

وقال إن "هدفنا لا يزال احتواء (الفيروس)، لكن يجب على جميع البلدان استخدام الفرصة، التي أوجدتها استراتيجية الاحتواء للاستعداد لاحتمال وصول الفيروس".

وأعلنت بكين الاثنين أن فيروس "كورونا" الجديد، حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين القارية، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.

وقد تم تسجيل حالتي وفاة فقط بالفيروس خارج الصين حتى الآن، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين (خارج الصين) عن 350 شخصا يتوزعون على حوالي 30 دولة وإقليما.

وقد ظهر الفيروس في أواخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر، وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

بغداد اليوم- متابعة

دهست سيدة سعودية، رضيعتها وزوجها، خلال محاولتها تعلم قيادة السيارة، أمس السبت، حيث فقدت السيطرة على السيارة.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الرضيعة، التي توفت، كانت في الشهر التاسع من الع

بغداد اليوم- بغداد

كشف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، عن ما وصفه بدور قاسم سليماني في الحيلولة دون سقوط دمشق.

وقال عبد اللهيان الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب مساعد وزير الخاجية الإيراني، خلال

بغداد اليوم- متابعة

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، إنه سيقدم 300 مليار يوان (43 مليار دولار)، لمساعدة الشركات المعنية بمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد وأصاب عشرات الآلاف.

وأوضح بنك الشعب الصيني، في بيان نشره على موقعه، إنه سيقدم أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية تعلن إصابة أشخاص بـ ’’كورونا الجديد’’ لم يسافروا إلى الصين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية تعلن إصابة أشخاص بـ ’’كورونا الجديد’’ لم يسافروا إلى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).