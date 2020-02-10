الطيران المدني: قرابة 9 مليون مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية في 2019

2020/02/10 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت سلطة الطيران المدني العراقية، الإثنين (10 شباط 2020)، احصائية للحركة الجوية في المطارات العراقية العاملة في البلاد خلال عام 2019 الماضي، مبينة ان مجموع المسافرين المغادرين والقادمين الى المطارات العراقية، بلغ (8,728,512 )مسافر وبعدد رحلات بلغت (100288) رحلة هابطة ومغادرة.

وقالت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الإحصائية التي اصدرتها شعبة احصاء الحركة الجوية لقسم التخطيط والمتابعة في السلطة والتي شهدت زيادة واضحة في معدل المسافرين والرحلات الى المطارات العراقية (بغداد ،البصرة ، النجف ،اربيل ، السليمانية ) والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من قبل المعنين في تلك المطارات مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لشركات الطيران العاملة في تلك المطارات بهدف تعزيز واقع العمل لخدمة المسافرين".

واضاف البيان أن "العدد الكلي للمسافرين المتنقلين القادمين والمغادرين عبر مطار بغداد الدولي بلغ 3797413 مسافر برحلات بلغت 37265 رحلة ، كما بلغ مجموع المسافرين الى مطار البصرة الدولي 984985 مسافر وبلغ مجموع الرحلات فيه 10106رحلة".

وتابع أن "المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين الى مطار النجف الاشرف 2579355 مسافر ومجموع الرحلات فيه بلغت 22123 رحلة، وايضا كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار اربيل الدولي 891840 مسافر وبرحلات بلغت23294 ، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه 474919 مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت 7500 رحلة".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين (10 شباط 2020)، إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر "كانون الثاني 2020".

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الهيأة سجلت (333) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد

بغداد اليوم - بغداد

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين (10 شباط 2020)، أنَّ الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة أمامها.

ودعت النزاهة في بيان تلقته (بغداد ليوم)، "

بغداد اليوم- بغداد

حذر مصرف الرافدين، الاثنين (10 شباط 2020)، من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك أشخاصا تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظ

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