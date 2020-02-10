شخصيات عراقية تبارك ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

2020/02/10 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باركت شخصيات سياسية وقيادية عراقية ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، ورأت فيها أملاً لنهضة اسلامية، وأشادت بدور طهران في تعزيز الأخوة والتعاون و...

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