من عجل السامري الى عجل أمريكا

2020/02/10 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممارسات التي يقوم بها انصار ما يعرف بالصرخي في العراق والتي تجاوزت كل الحدود حتى وصلت الى القتل والنهب والسلب، يضعها البعض في خانة ممارسات منحرفة ي...

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